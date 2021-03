Business news: Germania, per l'Ifo migliora la situazione del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliora la situazione del settore automobilistico tedesco, già in notevole difficoltà prima di essere gravemente colpito dalla crisi del coronavirus. A febbraio scorso, l'indice delle attività del comparto elaborato dall'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo) ha registrato una risalita a quota -2,3 dai -7,7 punti del gennaio precedente. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, allo stesso tempo, i dirigenti del settore sono notevolmente più ottimisti per i prossimi mesi, con le aspettative che migliorano da +15,1 a +37 punti. In particolare, la produzione dovrebbe aumentare in maniera significativa, con l'indicatore balzato dagli 0,5 punti di gennaio a quota 35,3 a febbraio. Le aziende automobilistiche tedesche si aspettano quindi un'espansione delle esportazioni. Tuttavia, nel mese scorso, la domanda è stata piuttosto debole, in calo a quota -3,6 dai 10,6 punti di gennaio. Il portafoglio ordini è aumentato soltanto leggermente, mentre le scorte sono maggiori del solito. (Geb)