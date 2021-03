Business news: Spagna, Repsol cerca fondi europei per progetti legati alla raffineria di La Coruna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera spagnola Repsol ha presentato diversi progetti "verdi" nell'ambito dei fondi europei Next Generation legati alla raffineria di La Coruna in Galizia. Lo ha annunciato l'amministratore delegato di Repsol, Josu Jon Imaz, nel corso di un incontro con il presidente della Regione, Alberto Núnez Feijóo. Entrambi hanno concordato sull'importanza della collaborazione tra pubblico e privato per il suo effetto trainante sull'economia e l'occupazione in Galizia. L'Ad di Repsol ha evidenziato che i progetti inerenti la raffineria di La Coruna sono legati all'economia circolare (idrogeno verde ottenuto da biogas), la digitalizzazione, la rete di ricarica dei veicoli elettrici, l'autoconsumo di energia e la generazione distribuita. (Spm)