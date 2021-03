Business news: Azerbaigian, Moody's, crescita economica del 4 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di rating Moody's prevede che l'economia azerbaigiana crescerà di circa il 4 per cento quest'anno. Questa previsione è superiore alle aspettative delle principali organizzazioni internazionali – Onu e Banca mondiale – e delle agenzie di credito internazionali, Standard&Poor’s e Fitch Ratings. Secondo S&P il Pil in Azerbaigian aumenterà del 2,1 per cento, per la Banca mondiale dell'1,9 per cento e stando alle stime delle Nazioni Unite del 2 per cento nell'anno corrente. Il Pil nel corso del 2020 a causa della pandemia di Covid-19 ha registrato una contrazione del 4,3 per cento. (Rum)