Business news: Spagna, nel 2020 Ibercaja riduce utili del 72 per cento

- La banca spagnola Ibercaja nel 2020 ha ridotto i suoi profitti del 72 per cento, a 23,6 milioni di euro, a causa degli accantonamenti per far fronte ai mancati pagamenti dovuti alla pandemia del Covid-19 e agli oneri straordinari per finanziare il piano di licenziamenti da 750 posti di lavoro firmato a dicembre. Secondo quanto riferito dalla banca, gli accantonamenti per future insolvenze nel suo portafoglio di prestiti hanno raggiunto i 90 milioni di euro, mentre i licenziamenti hanno implicato una voce di spesa di 151 milioni di euro. La banca, tuttavia, è stata in grado di compensare questi cali, con la vendita di un portafoglio di debito pubblico, che ha generato plusvalenze di 114 milioni di euro negli ultimi mesi dell'anno. Ibercaja ha evidenziato il suo processo di trasformazione tecnologica e ha assicurato che il numero totale di clienti digitali nel 2020 è cresciuto del 10 per cento (842 mila) grazie all'aumento degli utenti dell'App mobile e di Ibercaja Pay. (Spm)