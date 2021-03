Business news: Germania, Bundesbank non distribuisce utili per la prima volta dal 1979

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta dal 1979, la Bundesbank non distribuisce utili a causa dell'impatto che le misure di politica monetaria necessarie per far fronte alla crisi del coronavirus hanno avuto sui propri bilanci. È quanto comunicato dal presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In considerazione della crisi, la baca centrale tedesca sta aumentando la propria riserva di rischio. Al riguardo, Weidmann ha affermato: “L'accresciuto accantonamento per i rischi è il motivo principale per cui la Bundesbank riporta un risultato annuale in equilibrio per il 2020 e non distribuisce utili per la prima volta dal 1979”. Nel 2019, la banca centrale tedesca aveva distribuito utili per 5,9 miliardi di euro. Tuttavia, nello scorso anno, il fondo rischi della Bundesbank è aumentato di 2,4 miliardi di euro a 18,8 miliardi di euro. La valutazione dei rischi basata su modelli ha, infatti, indicato un aumento significativo. (Geb)