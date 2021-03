Business news: Vivendi, nel 2020 ricavi a + 1,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Vivendi ha chiuso il 2020 con ricavi in crescita dell'1,2 per cento, a 16,09 miliardi di euro. I risultati sono stati trainati soprattutto dalle controllate Universal Music Group (Umg), il gruppo Canal+ ed Editis. Il gruppo ha registrato un risultato operativo di 1,5 miliardi di euro (+6,3 per cento). Per il 2021 "i mestieri legati alla pubblicità e allo spettacolo dal vivo rischiano di essere più colpiti di altri", ha spiegato il gruppo. "Vivendi sta analizzando le conseguenze attuali e potenziali della crisi (del coronavirus). È difficile a oggi determinare come impatterà i risultati sull'esercizio 2021", si legge in un comunicato. Vivendi, il gruppo legato a Vincent Bolloré, detiene il 28,8 per cento di Mediaset e il 24 per cento di Tim. (Frp)