Business news: Spagna, consorzio tra Seat e Iberdrola per prima fabbrica di batterie elettriche

- Il governo della Spagna creerà un consorzio pubblico-privato con Seat-Volkswagen e la spagnola Iberdrola per creare la prima fabbrica di batterie per auto elettriche nel Paese. Lo ha annunciato la ministra dell'Industria e del Turismo spagnola, Reyes Maroto, spiegando che il progetto ha l'obiettivo di favorire la transizione verso i veicoli elettrici e per consentire al Paese di continuare ad essere un leader nell'industria automobilistica. L'annuncio della ministra è giunto alla vigilia della visita del re, Felipe, e del primo ministro, Pedro Sanchez, allo stabilimento Seat di Martorell (Barcellona) per celebrare il 70mo anniversario della casa automobilistica spagnola. Nel luglio dello scorso anno, Seat aveva annunciato 5 miliardi di euro di investimenti nei prossimi cinque anni in nuovi progetti di ricerca e sviluppo per elettrificare la sua gamma di modelli e in nuove attrezzature e strutture per i suoi stabilimenti. (Spm)