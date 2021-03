Business news: Russia, 1,12 miliardi di euro per sviluppo della rete stradale in 69 regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Federazione Russa ha stanziato 100 miliardi di rubli (circa 1,12 miliardi di euro) per lo sviluppo della rete stradale in 69 regioni del Paese. Lo ha annunciato il primo ministro russo Mikhail Mishustin in una riunione operativa con i suoi vice. La maggior parte dei finanziamenti (70,5 miliardi di rubli, ovvero 789 milioni di euro) sarà messa a disposizione degli enti territoriali quest'anno. Mishustin ha precisato che, proseguirà la modernizzazione delle infrastrutture stradali della Crimea. A tal fine sono stati stanziati ulteriori 10,5 miliardi di rubli (117 milioni di euro), che, secondo il premier, consentiranno di mettere in ordine oltre 330 chilometri di strade. (Rum)