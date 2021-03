Business news: Paesi Bassi, finlandese Neste completa acquisto raffineria Bunge Loders Croklaan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La finlandese Neste, il principale produttore mondiale di carburante diesel rinnovabile e carburanti per aviazione rispettosi dell'ambiente, ha completato l'acquisto della raffineria Bunge Loders Croklaan situata a Rotterdam. È quanto riferito dalla società che lo scorso 3 novembre aveva annunciato l'acquisizione dell'impianto per 258 milioni di euro e ora ha ricevuto l’approvazione dalle autorità di regolamentazione. La società aumenterà la sua capacità di produzione annuale di energia rinnovabile dagli attuali 3,2 a 4,5 milioni di tonnellate nel primo trimestre del 2023. Di queste, 1,3 milioni di tonnellate saranno fornite dallo stabilimento dell’azienda a Singapore, attualmente in fase di ammodernamento. L'azienda produce biodiesel da materie prime rinnovabili negli stabilimenti in Finlandia, Singapore e Paesi Bassi. La raffineria di Rotterdam, insieme alla raffineria di Singapore, sono le più grandi e moderne al mondo per i combustibili rinnovabili. Nel 2019, Neste ha aperto un ufficio ad Amsterdam che funge da hub globale per il crescente business delle energie rinnovabili per l'aviazione. (Sts)