Business news: Germania, Berlino e Brandeburgo insieme per sviluppo idrogeno

- I Laender di Berlino e Brandeburgo intendono sviluppare insieme il settore dell'idrogeno e hanno avviato un processo a tal fine. È quanto comunicato dai ministeri dell'Economia dei due Stati tedeschi. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, le autorità dei Laender mirano ad avere una panoramica della domanda di idrogeno e delle capacità di generazione. La previsione è che la domanda e l'offerta di questa fonte di energia rinnovabile aumenteranno in maniera significativa nei prossimi anni. Entrambi i Laender intendono, quindi, essere preparati e fornire “un vantaggio” alle rispettive aziende. In un sondaggio effettuato a Berlino e nel Brandeburgo, aziende, associazioni, comuni e altre parti interessate saranno chiamate a segnalare la loro domanda od offerta di idrogeno e a dichiarare il loro interesse ad avviarne la relativa tecnologia o impiego. Tra l'altro, al campione verrà domandato quale infrastruttura è disponibile o quale sarà necessaria in futuro. (Geb)