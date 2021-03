Business news: Francia, Autorità sicurezza nucleare mette in mora Edf per sicurezza centrale Flamaville

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia l'Autorità per la sicurezza del nucleare (Asn) ha messo in mora il gruppo energetico Electricité de France (Edf), chiedendogli di aggiornare il piano di emergenza interna della centrale nucleare di Flamaville. La raccomandazione è scattata dopo un'ispezione condotta a sorpresa nella notte tra l'11 e il 12 gennaio nella centrale nucleare, durante la quale è stata simulata una situazione di emergenza. L'Asn ha riscontrato una serie di "mancanze". Gli ispettori non hanno risposto "in modo efficace e rapido", secondo quanto si legge in una nota. L'authority ha chiesto all'azienda di consegnare entro il 16 aprile il nuovo piano di emergenza, per renderlo operativo per il 16 ottobre. (Frp)