Business news: Grecia, Lamda riceve interesse per costruzione due grattacieli nell'area di Ellinikon

- La società greca Lamda ha ricevuto un forte interesse da parte di investitori esteri e greci per la costruzione di due grattacieli ad Atene come parte di un progetto da 8 miliardi di euro (9,7 miliardi di dollari) legato al piano di riqualificazione dell'ex aeroporto di Ellinikon. L'azienda greca sta anche cercando partner per la costruzione di due torri di uffici e residenze. Secondo quanto riporta la stampa di Atene, il governo spera che il progetto, delineato per la prima volta nel 2013, crei circa diecimila posti di lavoro durante la costruzione e attiri migliaia di turisti in un Paese gravemente colpito da una crisi finanziaria decennale e dalla pandemia di coronavirus. Dopo anni di ritardi, la scorsa estate è stata iniziato la demolizione del primo di centinaia di blocchi che devono essere rimossi dall'area dell'ex scalo. L'anno scorso Atene ha scelto un consorzio guidato dall'operatore di casinò statunitense Mohegan Gaming & Entertainment come offerente preferito per costruire e gestire un resort di lusso per 30 anni. Lamda ha anche costituito una joint venture per costruire due hotel a Helleniko e ha affermato che mira ad avviare le infrastrutture nel sito nella prima metà del 2021. Tuttavia, le autorità devono ancora aprire la strada, compreso il trasferimento dei diritti di proprietà per una parte della proprietà a Lamda. La conclusione dell'accordo fa anche parte delle riforme di cui la Grecia ha bisogno per concludere l'accordo con l'Unione europea dopo che è uscita dall'ultimo piano di salvataggio nel 2018. (Gra)