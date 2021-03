Business news: Georgia cerca nuovo investitore per porto di Anaklia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di selezione di un nuovo investitore per il progetto del porto in acque profonde di Anaklia, in Georgia, inizierà nel prossimo futuro. Lo ha detto il primo ministro georgiano, Irakli Gharibashvili, citato dall’agenzia di stampa “Interpressnews”. Durante l’odierna riunione del governo è stato annunciato che il ministero dell'Economia avvierà le procedure legali per l'annuncio della gara d’appalto e assumerà un consulente internazionale che fornirà assistenza nel processo di selezione di un investitore. "Il governo ha sempre goduto di un sostegno senza precedenti per questo progetto. Il nostro governo ha pienamente sostenuto il progetto Anaklia sia a livello esecutivo che legislativo. Vorrei ricordare che il Parlamento, nella sua nona legislatura, ha incluso il porto in acque profonde di Anaklia come progetto prioritario a livello costituzionale”, ha detto Gharibashvili durante la riunione, ammettendo tuttavia che ci sono stati vari ritardi. “Abbiamo anche progettato la costruzione di una strada e di una ferrovia di collegamento al porto”, ha aggiunto il premier. (Rum)