Business news: Francia, secondo fonti stampa Edf vuole cedere Photowatt

- Il gruppo energetico francese Electricité de France (Edf) vuole cedere la partecipazione detenuta in Photowatt, azienda specializzata nella produzione di placche in silicio per pannelli solari. Lo riferisce il quotidiano "Les Echos". Secondo diverse fonti, Photowatt avrebbe lanciato degli studi per risanare il suo deficit strutturale. Edf ha acquisito Photowatt nel 2012 con un investimento di 360 milioni di euro. "La salute finanziaria di Edf non è buona e Photowatt non è al centro dei lavori del gruppo. Del resto Edf ritiene che il suo ruolo non è quello di consolidare la filiera fotovoltaica francese nel tempo", afferma una fonte. Secondo altre fonti, sarebbero in corso delle trattative con Ecm Technologies, azienda di Grenoble specializzata nella fabbricazione di forni utilizzati nel fotovoltaico, che in passato ha già lavorato con Photowatt. (Frp)