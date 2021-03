Business news: Spagna, Iberdrola costruirà 2 parchi fotovoltaici da 750 MW in Extremadura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica spagnola Iberdrola costruirà due nuovi impianto fotovoltaici da 750 MW nella provincia di Caceres, in Extremadura, con un investimento complessivo di 420 milioni di euro. Secondo quanto riferito dall'azienda in una nota, il primo "Tagus" da 380 MW sarà situato nel comune di Alcántara, mentre quello di "Cedillo" da 375 MW, nel Comune di Herrera de Alcántara. La costruzione e la messa in funzione di questi due progetti fotovoltaici avrà un effetto dinamico sul tessuto industriale e sull'occupazione locale, con il coinvolgimento di più di 1.700 professionisti. Iberdrola ha fatto dell'Extremadura il centro della sua strategia rinnovabile in Spagna, dove svilupperà più di 2,6 GW di potenza fotovoltaica entro il 2023, con un investimento di 2 miliardi di euro. Dopo la messa in funzione del più grande impianto fotovoltaico d'Europa, Núnez de Balboa (500 MW), Iberdrola sta costruendo otto progetti rinnovabili nella regione, con una capacità totale di più di 1,3 GW. Iberdrola ha attualmente più di 2,9 GW installati in Extremadura, rendendola la seconda Comunità autonoma con più MW "verdi" dell'azienda in Spagna. (Spm)