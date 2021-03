Decreto Elezioni: Mattarella ha firmato dl per rinvio amministrative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge che rinvia le elezioni amministrative e suppletive, inizialmente previste in primavera, a una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Il provvedimento riguarda le Comunali, che riguarderanno città come Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino; le suppletive per la Camera a Siena e le Regionali in Calabria. Il decreto dispone il rinvio a causa "del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio".(Rin)