Hong Kong: Usa, proposta Cina su riforma elettorale “attacco a processo democratico” (3)

- Wang ha proposto un approccio in due fasi, vale a dire, "decisione più emendamento". "Nella prima fase, l'Assemblea nazionale, in conformità con le disposizioni pertinenti della Costituzione, della Legge fondamentale e della Legge sulla salvaguardia della sicurezza nazionale di Hong Kong, prende la decisione di migliorare il sistema elettorale della Regione amministrativa speciale di Hong Kong. Nella seconda fase, il Comitato permanente dell'Npc modifica gli allegati 1 e 2 della Legge fondamentale di Hong Kong", ha spiegato Wang. L'allegato 1 della legge si riferisce al metodo per la selezione del capo esecutivo di Hong Kong mentre l'allegato 2 riguarda la formazione del Consiglio legislativo e le sue procedure di voto. "Dopo che questi emendamenti a livello statale saranno stati completati, Hong Kong modificherà di conseguenza le leggi locali pertinenti", ha aggiunto Wang. (Nys)