Usa: Psaki, sul tema immigrazione non accettiamo consigli da Trump

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non ha intenzione accettare consigli dall’ex inquilino della Casa Bianca, Donald Trump, sul tema delle politiche migratorie. Lo ha detto la portavoce Jen Psaki, rispondendo alle critiche mosse dai repubblicani e dall’ex capo di Stato alle iniziative della nuova amministrazione sul fronte migratorio. “Non accettiamo consigli dall'ex presidente Trump sulla politica di immigrazione, che negli ultimi quattro anni non solo è stata disumana, ma anche inefficace", ha detto Psaki in conferenza stampa. I conservatori sostengono che la retorica e le politiche del presidente Biden hanno stimolato un aumento della migrazione al confine meridionale. "Faremo a modo nostro da qui in avanti, e questo include trattare i bambini con umanità e rispetto", ha spiegato la portavoce della Casa Bianca. (segue) (Nys)