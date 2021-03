Usa: New York, ufficio governatore Cuomo nega sottostima decessi Covid-19 in Rsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio del governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha negato nuovamente che qualcuno tra i membri dello staff abbia alterato i dati sui decessi associati al Covid-19 nelle case di cura, il cui numero sarebbe stato sottostimato. Lo riferisce l’emittente “Fox News”. Cuomo è oggetto di dibattito per la questione delle Rsa, basata principalmente sul fatto che i decessi avvenuti all’interno delle strutture sarebbero stati conteggiati separatamente rispetto a quelli registratisi negli ospedali. Beth Garvey, consulente speciale di Cuomo, ha dichiarato che le morti da Covid-19 "fuori struttura” non sono state conteggiate in un rapporto pubblicato a luglio perché i decessi in ospedale “non erano stati verificati”. (segue) (Nys)