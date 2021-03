Business news: Danone, Faber abbandona ruolo di Ad ma rimane presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Danone ha deciso di separare gli incarichi di Emmanuel Faber, che abbandonerà il ruolo di amministratore delegato ma manterrà quello di vicepresidente. Lo ha annunciato il gruppo con un comunicato, spiegando che il Cda ha rinnovato il suo "sostegno unanime a Faber". Il dirigente resterà ad fino a quando no verrà trovato un successore. "Il processo di selezione di un ad comincerà a partire da ora, prenderà doversi mesi", afferma una fonte vicina alla dirigenza citata dai media francesi. Da diverse settimane alcuni azionisti di Danone esercitavano pressioni che chiedevano la separazione di due ruoli. Tra questi c'è Artisan partners, terzo azionista con il 3 per cento del capitale, e Bluebell Capital, che ha meno dell'1 per cento. (Frp)