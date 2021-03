Business news: Standard Ethics emette rating "EE" a Deutsche Wohnen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Standard Ethics ha emesso il corporate rating "EE" a Deutsche Wohnen. La società fa parte dello Se German Index, come riferisce un comunicato. Deutsche Wohnen è una società immobiliare che gestisce e sviluppa proprietà residenziali e commerciali, strutture per la cura degli anziani e per la vita assistita. Opera principalmente in Germania. Secondo la metodologia di Standard Ethics, il Gruppo tedesco è allineato alle indicazioni sulla Sostenibilità provenienti da Ue, Onu e Ocse e adotta una rendicontazione Esg in linea con le buone pratiche. Tuttavia, permangono margini di miglioramento nella disclosure dei target ambientali e nell'allineamento degli stessi agli obiettivi dei principali organismi internazionali.Gli analisti monitorano anche eventuali adeguamenti circa il tema della gestione dei dati personali, così come auspicato dai regolatori. (Com)