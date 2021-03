Business news: Repubblica Ceca, vendita di automobili è scesa del 19 per cento a gennaio e febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vendita di auto in Repubblica Ceca scende del 19 per cento a gennaio e febbraio. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ctk". In termini assoluti le auto vendute nei primi due mesi del 2021 sono state 29.481. La maggior parte dei veicoli venduti sono stati prodotti da Skoda Auto. I due modelli che hanno fatto meglio in termini di vendite sono Octavia e Fabia, a cui va aggiunta la Hyundai i30. Gli acquisti di auto compiuti da imprese ammontano all'81 per cento del totale, ossia il 4 per cento in più dell'anno scorso in questo stesso periodo. (Vap)