Pd: Cuppi, organismo esecutivo per gestione assemblea nazionale

- "Per gestire al meglio la preparazione dell'Assemblea nazionale, convocata il 13 e 14 marzo, ho chiesto la disponibilità di Chiara Braga, Marco Furfaro, Nicola Oddati, Luigi Telesca, Stefano Vaccari a collaborare per gestire il lavoro che svolgerò insieme alle due vicepresidenti, Anna Ascani e Debora Serracchiani, al tesoriere Verini e alla coordinatrice delle donne democratiche D'Elia. Questo esecutivo mi coadiuverà in tutte le attività preparatorie e di svolgimento dell'assemblea". Lo rede noto Valentina Cuppi, presidente del Partito democratico.(Com)