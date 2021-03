Trasporto aereo: Farnesina, soddisfazione per sospensione tariffe per Airbus e Boeiing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia esprime soddisfazione per l'annuncio dell'accordo Usa-Ue per la sospensione delle tariffe per Airbus e Boeing. E’ quanto si legge in una nota della Farnesina. “L’Italia esprime grande soddisfazione per questo positivo sviluppo, per cui ha sempre operato attivamente sia in sede europea che nei contatti con gli Stati Uniti, anche in quanto Paese che, pur non essendo parte del consorzio Airbus, ha visto le esportazioni delle proprie aziende in settori chiave del Made in Italy colpite dagli effetti negativi dei dazi che erano stati imposti", spiega il comunicato. "A seguito di una conversazione tra la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden - si legge ancora nella nota - l'Ue e gli Usa hanno concordato di sospendere i rispettivi dazi imposti nel contesto della controversia Airbus-Boeing, sia sugli aerei che sugli altri prodotti, per un periodo iniziale di 4 mesi. Ue e Usa hanno inoltre preso l'impegno di lavorare insieme alla risoluzione definitiva di questa controversia".(Com)