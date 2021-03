Business news: Spagna, a febbraio calo del 38,4 per cento delle vendite su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato automobilistico spagnolo ha registrato nel mese di febbraio la vendita di 59.279 veicoli, il 38,4 cento in meno su base annua. È quanto reso noto dalle Associazioni dei produttori (Anfac), dei concessionari (Faconauto) e della distribuzione (Ganvam) che hanno lanciato l'allarme in merito alla "grave caduta" del settore. Nei primi due mesi di quest'anno, infatti, sono stati venduti 100.242 veicoli, con calo del 44,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. Secondo Anfac, la terza ondata della pandemia, la cattiva situazione economica e la caduta della fiducia dei consumatori, insieme con la fine del piano di incentivi "Renove" del governo e l'aumento della tassa di registrazione, "sta avendo un impatto molto negativo sulle vendite". Peugeot è stata la casa automobilistica che ha venduto più auto a febbraio con 6.172 unità, il 21 per cento in meno rispetto al 2019. (Spm)