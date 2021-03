Covid: Oms, risultati missione a Wuhan a metà marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati della missione dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a Wuhan per indagare sull’origine del nuovo coronavirus sono attesi per metà marzo. Lo ha detto il capo missione, Peter Ben Embarek, parlando in un punto stampa a Ginevra. “La tempistica attuale è la settimana dal 14 al 15 marzo", ha dichiarato. Ben Embarek aveva dichiarato alla fine della missione il mese scorso che il virus probabilmente ha avuto origine nei pipistrelli, anche se non è certo come sia arrivato all'uomo. L’esperto ha anche escluso fughe da laboratorio.(Res)