- VARIE / 2- Il Municipio Roma III-Montesacro aderisce all'iniziativa promossa dalla società civile "Un ponte di corpi", per denunciare le continue violenze di cui sono vittime i migranti e contro il respingimento e i campi lungo la rotta Balcanica. Sit-in sotto i portici di Piazza Sempione - Ore 11- "Nessuno resti solo". Questo l'obiettivo di un'iniziativa di solidarietà prevista per domani, organizzata ad Amatrice dalla Cisl di Roma Capitale e Rieti e dalla Fit-Cisl del Lazio. Una delegazione del sindacato, guidata dai Segretari generali Carlo Costantini e Marino Masucci, sarà ad Amatrice per partecipare a una messa, presieduta dal Vescovo di Rieti, Domenico Pompili. A seguire, saranno consegnati dei doni a 26 bambini del luogo – Ore 11 (Rer)