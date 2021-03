Usa: in California riaprono i parchi divertimento, tornano Disneyland e Universal Studios

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello Stato della California riapriranno dal primo aprile i parchi divertimento, tra i quali Disneyland e Universal Studios. Lo riferisce la stampa Usa, precisando che si tratta di riaperture con capacità ridotta, in modo da contenere i contagi da Covid-19. Il segretario alla Sanità, Mark Ghaly, ha spiegato che il governo californiano ritiene sia arrivato "il tempo appropriato per cominciare a reintrodurre queste attività in qualche modo: in un modo prudente, lento e stabile", ha spiegato. (Nys)