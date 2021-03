Business news: Germania, indice Pmi Ihs Markit in aumento a 60,7 a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio scorso, l'indice dei direttori degli acquisti (Pmi) dell'industria tedesca, elaborato dall'istituto Ihs Markit di Londra, ha sperimentato un miglioramento di 3,6 punti raggiungendo quota 60,7. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, si tratta del massimo incremento degli ultimi tre anni. Il dato si conferma al di sopra della soglia dei 50 punti, che per Ihs Markit separa l'espansione di un'economia dalla sua contrazione. “Grazie allo sviluppo positivo delle attività di esportazione, l'industria tedesca ha registrato di nuovo una forte crescita a febbraio”, ha l'economista di Ihs Markit Phil Smith. In particolare,è aumenta la domanda di beni tedeschi dalla Cina, ma anche dagli Stati Uniti e dall'Europa. Tuttavia, come nota Smith, si registra anche un aspetto negativo. Causata dalla crisi del coronavirus, “la pressione sulle catene di approvvigionamento ha continuato ad aumentare”. In particolare, “più aziende che mai” in quasi 25 anni di raccolta dei dati da parte di Ihs Markit hanno riportato “ritardi nelle consegne”. A causa delle strozzature nelle consegne, anche i prezzi di acquisto delle società sono aumentati. Inoltre, le società hanno trasferito più frequentemente le spese aggiuntive sui loro clienti, il che ha portato all'aumento più netto dei prezzi di vendita in quasi due anni e mezzo. (Geb)