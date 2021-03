Business news: Banca per lo sviluppo Bulgaria, agenzia Fitch rivede l'outlook da stabile a positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia internazionale di rating Fitch ha mantenuto una valutazione BBB per la Banca bulgara per lo sviluppo, modificando l'outlook che passa da stabile a positivo. Lo riferisce una nota diramata dall'agenzia di rating, precisando che la revisione dell'outlook segue a quella sul rating sovrano della Bulgaria, fissato a BBB positivo, dello scorso 19 febbraio. Il forte incentivo a sostenere la Banca bulgara per lo sviluppo è principalmente dato dal fatto che la quasi totale proprietà della banca è in mano allo Stato e dai finanziamenti garantiti dallo Stato, conclude la nota. (Seb)