Teatro: Legris (Scala), tristezza per morte Dupond, buon viaggio tra le stelle

- "Che tristezza oggi apprendere della scomparsa di Patrick Dupond, uno dei più grandi ballerini francesi della sua generazione. Il suo carisma e la sua generosità sul palco hanno lasciato il segno nella mente di tutti. Ci sono e ci saranno sempre ricordi indimenticabili per me e per un'intera generazione di ballerini. Era ovviamente ammirato in Francia e nel mondo, ma era anche particolarmente amato dal pubblico italiano. Sei partito troppo presto, ma non hai mai fatto niente come gli altri. Buon viaggio tra le stelle". Il Direttore del Ballo scaligero Manuel Legris ricorda con queste parole il grande ballerino Patrick Dupond, ospite frequente al Teatro alla Scala dal debutto nel 1986 nel "Boléro" di Ravel/Béjart alla "Bisbetica domata" di Cranko nel 1991 passando da "Don Chisciotte" e "Giselle" nel 1987 e dalle danze dei "Vespri siciliani" dirette da Riccardo Muti per l'inaugurazione della stagione 1989/1990. (Com)