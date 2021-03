Argentina-Nicaragua: tenuto a Buenos Aires forum bilaterale su commercio e cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rafforzamento del commercio bilaterale e della cooperazione in settori strategici sono stati i due principali temi al centro del forum Argentina-Nicaragua tenuto a Buenos Aires riferisce una nota del ministero degli Esteri. L'incontro, organizzato dallo stesso ministero argentino insieme alla Confederazione delle medie imprese (Came), ha contato con la presenza del sottosegretario al Commercio e gli investimenti, Pablo Sivori, dell'ambasciatore nicaraguense a Buenos Aires, Orlando Gomez, e del rappresentante argentino a Managua, Daniel Capitanich, oltre a rappresentanti del settore privato. Sivori ha evidenziato le potenzialità di crescita esistenti per gli scambi commerciali e il posizionamento di prodotti argentini a maggior valore aggiunto in Centro America. "E' stata individuata una serie di prodotti in cui il nostro paese ha potenzialità nel mercato centroamericano, come le attrezzature per l'industria alimentare ma anche altri prodotti ad alto valore aggiunto come la genetica bovina e vegetale o il software per l'amministrazione". In tal senso, Sivori ha annunciato il prossimo svolgimento di una serie di missioni commerciali e di posizionamento in Nicaragua. (Abu)