Usa: Casa Bianca, preoccupati per diplomazia vaccini da parte di Cina e Russia

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, esprime preoccupazione per “l’uso del vaccino contro il Covid-19 come mezzo diplomatico da parte di Russia e Cina". E’ quanto ha affermato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, nel consueto incontro con i giornalisti. Mosca e Pechino stanno creando accordi per fornire i rispettivi vaccini anti-Covid – Sputnik V e Sinovac - in diverse regioni del globo, dall’America Latina all’Africa, passando per l’Asia e il Medio Oriente.(Nys)