Usa: Biden, piano aiuti fondamentale per economia e per milioni di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha commentato i dati occupazionali diffusi nelle scorse ore evidenziando che senza il pacchetto di aiuti da 1.900 miliardi di dollari contro la pandemia, elaborato dall’amministrazione, i progressi registrati dall’economia potrebbero rallentare. Per l’inquilino della Casa Bianca "il rapporto sul lavoro di oggi dimostra che il piano di salvataggio americano è urgentemente necessario". Biden ha quindi spiegato: "La nostra economia ha ancora 9,5 milioni di posti di lavoro in meno rispetto a questo stesso periodo dello scorso anno”. E ha aggiunto: “A questo ritmo ci vorrebbero tre anni per rimetterci in carreggiata". In questo contesto "il piano di salvataggio è essenziale per invertire la situazione riportando i bambini a scuola in sicurezza, dando un'ancora di salvezza alle piccole imprese e prendendo il sopravvento sul Covid-19”, ha precisato Biden."Penso – ha concluso - che con questo piano aiuteremo milioni di persone e farà la differenza nelle loro vite”.(Nys)