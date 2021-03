Milano: Casellati, Tognoli figura di spicco del riformismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Carlo Tognoli, uomo delle istituzioni, storico esponente del Partito socialista Italiano e figura di spicco del riformismo". Lo afferma, in una nota, la presidente del Senato Elisabetta Casellati. "La città di Milano, di cui fu sindaco molto amato, e il Paese non dimenticheranno il suo esempio di politico e amministratore appassionato e competente - aggiunge -. Ai familiari giunga la mia vicinanza”.(Com)