Pd: Pedica (Cd), Zingaretti buon amministratore locale ma pessimo segretario

- "Zingaretti è un buon amministratore locale ma è stato un pessimo segretario. Perciò penso che sia stata una saggia decisione quella di dimettersi dalla guida del partito e mi auguro che all'assemblea del 13 marzo non ci siano furbizie o passi indietro". E' quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica, presidente di Cantiere democratico. "Detto questo - prosegue - mi meraviglia sentire proprio dagli zingarettiani che i nemici del segretario sarebbero quelli che parlano sui giornali o che fanno elogi a Salvini. Ebbene, se Miccoli si riferisce al fatto che qualcuno possa elogiare chi sta in mezzo alla gente e propone lo stop alle cartelle esattoriali, la pace fiscale o chiede di accelerare le vaccinazioni, ebbene sono ancora più convinto di aver fatto bene a elogiare Salvini perché questi argomenti sono stati abbandonati dal Pd. E se, per averlo detto, ho pagato di persona, sono felice di non far parte di una comunità politica dove molti sono abituati a fare gli struzzi". (Com)