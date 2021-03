Puglia: Di Maio, Europa tragga ispirazione da accoglienza migranti albanesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa dovrebbe trarre ispirazione dal modo in cui la Puglia 30 anni fa ha accolto i migranti albanesi. Lo ha detto il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio intervenendo al Consiglio regionale della Puglia che celebra oggi il trentennale dell’emigrazione albanese. “E’ stata la prima volta che il nostro paese ha dovuto confrontarsi con il tema della migrazione dalla prospettiva di chi è chiamato a ricevere, un cambiamento di prospettiva tutt’altro che facile”, ha detto Di Maio, ricordando gli sbarchi sulle coste pugliesi dei primi migranti dall’Albania. Oggi, ha proseguito il ministro, “l’Albania è diventata un importante partner commerciale, grazie anche alle riforme adottate”. Da questo “confido che l’Europa tragga ispirazione per gestire i fenomeni migratori contemporanei”, ha detto Di Maio, ribadendo che l’Italia continuerà a sostenere il processo di adesione dell'Albania all'Ue. "Non potremo dirci soddisfatti finché non saremo uniti sotto la bandiera europea".(Res)