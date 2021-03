Roma: assembramenti e rissa tra minori nel parco di Ponte Nona, giovani fermati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si insultavano e si picchiavano ma, soprattutto, si assembravano in gran numero nel parco archeologico di Ponte di Nona a Roma. Testimoni hanno quindi chiamato la polizia locale di Roma Capitale e gli agenti, in servizio nella zona, sono sopraggiunti immediatamente sul posto riuscendo a bloccare alcuni ragazzi, mentre altri si sono dileguati. Avvisate le famiglie dei minori fermati, al momento sono in corso tutti gli accertamenti del caso. Su tutto il territorio sono in atto i controlli da parte dei caschi bianchi per verificare il rispetto delle disposizioni atte a tutelare la salute pubblica, con un'intensificazione della vigilanza già prima dell'orario di chiusura dei locali pubblici, per il rischio di formazione di assembramenti, con particolare attenzione ai principali luoghi di ritrovo della Capitale. L'attività di monitoraggio delle pattuglie e i presidi fissi nelle zone più frequentate hanno permesso di ripristinare in breve tempo le condizioni di sicurezza laddove si stavano formando affollamenti, come a piazza Bologna, nelle principali piazze di Trastevere e San Lorenzo, aree nelle quali le chiusure momentanee hanno consentito di far defluire le persone presenti, riportando la situazione nella normalità. I controlli sono tuttora in corso nei vari quartieri della Capitale. (Rer)