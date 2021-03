Congo-Kinshasa: governatore Nord Kivu a "Nova", magistrato ucciso non indagava su morte Attanasio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte del magistrato militare William Mwilanya Assani, ucciso martedì scorso in un agguato avvenuto a circa 20 chilometri da dove è stato assassinato l'ambasciatore Luca Attanasio assieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista del Programma alimentare mondiale (Pam) Mustapha Milambo, non è collegata alle indagini sull'omicidio del diplomatico e Assani non faceva parte della squadra di investigatori che si trova a Goma per indagare sul caso. È quanto confermato ad "Agenzia Nova" dal governatore del Nord Kivu, Carly Nzanzu Kasivita. La notizia era stata data in precedenza da fonti congolesi contattate da "Nova" che avevano così negato l'esistenza di legami tra i due episodi. Il magistrato ucciso viaggiava a bordo di un convoglio delle Forze armate congolesi (Farc). Secondo l’emittente “Mnctv Congo”, che cita una nota informativa dell'esercito la cui autenticità è stata confermata dalle stesse forze armate congolesi e da altre fonti militari, l'attacco - avvenuto nella notte fra il 2 e il 3 marzo nell’area di Katale, nella provincia orientale del Nord Kivu - è stato condotto da militari appartenenti al 3416mo reggimento dell’esercito di Kinshasa. In precedenza fonti di stampa avevano riferito che il magistrato stava tornando da Goma dove aveva partecipato ad una riunione con i rappresentanti dell’esercito congolese, il direttore del Parco del Virunga, Emmanuel Demerode, e il generale a capo delle indagini sulla morte dell’ambasciatore, Vital Awashango. (segue) (Res)