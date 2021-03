Roma: Fd'I, a Villa Gordiani episodio aberrante, troppe zone franche senza controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La violenza ai danni di una ragazza a Villa gordiani è un episodio terribile che condanniamo fermamente e ripropone il tema delle troppe zone franche abbandonate a sbandati e senza fissa dimora. Consegneremo al Prefetto un dossier in merito a questa ed altre zone di estremo pericolo nella città speso legate allo stato di abbandono e di degrado del territorio". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, Daniele Rinaldi coordinatore nel Municipio V e Flora Arcangeli presidente del Circolo Torpignattara. (Com)