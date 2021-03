Kosovo: Kurti (Vetevendosje), impossibile modificare la Costituzione per l'unione con l'Albania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Costituzione del Kosovo non può essere modificata in modo da permettere l'unione con l'Albania fintanto che la Lista serba avrà i dieci seggi previsti per quella minoranza etnica in Parlamento. Lo ha detto il leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti in una dichiarazione per il portale d'informazione "Kosovo Online". Il leader del partito vincitore delle ultime elezioni in Kosovo ha osservato di aver ottenuto la fiducia del popolo per essersi assunto l'impegno di lavorare su una legge sui referendum. "In Kosovo al momento non esiste una legge sui referendum. Uno degli obblighi che ci siamo presi nella campagna elettorale è di lavorare su una legge sui referendum", ha dichiarato Kurti constatando tuttavia che "una legge sui referendum non basta" per procedere con l'unione tra Kosovo e Albania. (segue) (Alt)