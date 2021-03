Montenegro: inviato Ue per i Balcani Lajcak prosegue visita a Podgorica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro, ha detto ancora Lajcak, è il leader del processo europeo nella regione e si trova "nella posizione migliore" per completare i negoziati entro la fine del mandato dell'attuale Commissione europea, ovvero dicembre 2024. A proposito delle modifiche proposte alla legge sulla Procura nazionale, l'inviato Ue ha espresso l'aspettativa che il Parlamento "tenga pienamente conto" del parere della Commissione di Venezia. Alla domanda su possibili interferenze da parte di fattori stranieri nella vita politica del Montenegro, Lajcak ha affermato che l'Ue sta monitorando con molta attenzione tutti gli eventi nel Paese balcanico. "È molto importante per noi che i processi democratici avvengano senza influenze esterne, che ogni governo, che ha un mandato democratico, abbia l'opportunità di attuare la sua politica in modo autonomo e in cooperazione con l'Unione europea", ha affermato il rappresentante europeo. Lajcak conclude con la tappa in Montenegro una visita nella regione che ha visto come tappe anche il Kosovo e la Serbia. (segue) (Seb)