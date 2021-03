Covid: Ats Milano, con riapertura contagi in scuole in costante crescita, ora situazione simile ad avvio prima ondata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le scuole dell'infanzia del Comune sono state chiuse 36 sezioni su 1.135. Nella settimana precedente, dal 15 al 21 febbraio Ats Città Metropolitana di Milano aveva ricevuto segnalazioni di 547 casi di tamponi positivi al Covid-19 nelle province di Milano e Lodi. Si trattava di 409 alunni e 138 operatori scolastici. Il numero di persone isolate, invece, era 6.106: 5.902 alunni e 204 operatori. Dei 547 positivi, 20 erano del Nido, 76 della scuola dell’infanzia, 149 della scuola primaria, 118 della secondaria di primo grado e 184 di quella di secondo grado. Delle 6.106 persone isolate, invece, 266 erano del Nido, 1.103 della scuola dell’infanzia (tra Nido e scuola dell’infanzia sono 1.217 alunni e 152 operatori), 1.725 sono della scuola primaria (1.689 alunni e 36 operatori), 1.531 della scuola secondaria di primo grado (1.519 alunni e 12 operatori) e 1.481 di quella di secondo grado (1.477 alunni e 4 operatori). Sono state messe in isolamento 69 classi del Nido-Scuola dell’Infanzia, 82 della scuola primaria, 73 della scuola secondaria di primo grado e 88 di quella di secondo grado. Nelle scuole, i casi di Covid da gennaio al 21 febbraio, ultima data disponibile, hanno avuto un trend in continua crescita: dai 209 della settimana dal 4 al 10 gennaio, si è passati ai 547 casi della settimana dal 15 al 21 febbraio. (segue) (Rem)