Covid: Ats Milano, con riapertura contagi in scuole in costante crescita, ora situazione simile ad avvio prima ondata (3)

- “Man a mano che le scuole aprivano – ha evidenziato Iannaccone – c'è stato un andamento continuo e costante che ci ha portato al dato della settimana passata” che ha determinato il passaggio in zona arancione rafforzato. L'assessore all'Educazione e Istruzione Laura Galimberti, relazionando sull'impegno del Comune per sostenere gli studenti e le famiglie in Dad ha spiegato invece che “a breve partirà il progetto di raccolta dei computer rigenerati del Comune e delle società partecipate da consegnare agli studenti delle scuole e che sono in consegna i 3.600 device donati da Moncler completi di connessioni” mentre sul tema dei vaccini ha chiarito che saranno coinvolti non solo gli insegnanti, ma anche “tutto il personale che ruota intorno alle scuole, dal personale Ata a quello di segreteria, dalle 'scodellatrici' ai dipendenti delle cooperative”, mentre, per quanto riguarda i luoghi da utilizzare per le vaccinazioni “per settimana prossima è già previsto un incontro con Ats per mettere a disposizione gli spazi come già fatto per le vaccinazioni antinfluenzali e per i tamponi quando era stata messa a disposizione l'area via Novara”. (Rem)