Imprese: Gasparri (FI), vicenda Iveco preoccupante, bene che altri scoprano rischio Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, dichiara: "Sulla vicenda Iveco avevo espresso la mia preoccupazione già nei primi giorni di gennaio, lanciando un appello anche dalle mie pagine social e subito seguito nei giorni successivi da altri esponenti di Forza Italia. Purtroppo sono stato facile profeta - prosegue il parlamentare in una nota -, ma è un bene che oggi una questione così delicata per l’economia del nostro Paese, veda in campo esponenti di tutti gli schieramenti in difesa del lavoro e del made in Italy. Non abbiamo bisogno di reclamare primogeniture, per noi la convergenza politica bipartisan su argomenti così importanti per il futuro dell’Italia vale molto di più. Benvenuti - conclude l'esponente di FI - a quanti hanno successivamente scoperto il rischio Cina per l’Iveco". (Com)