Dazi: Giansanti (Confagricoltura), accordo Usa-Ue va in direzione da noi auspicata

- "L'annuncio della presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, è di estrema importanza e va nella direzione da noi auspicata e caldeggiata a livello europeo". Lo afferma in una nota il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, sulla sospensione per quattro mesi dei dazi relativi al contenzioso Airbus - Boeing, che permette all'economia europea, e anche al settore agroalimentare, di tirare un sospiro di sollievo in un momento particolarmente difficile. L'annuncio di questo pomeriggio segue l'accordo di ieri tra Usa e Regno Unito e lo ricalca nella forma. "Stamani ci siamo espressi proprio invitando ulteriormente la commissione europea a chiudere una controversia che risale addirittura al 2004, e a rilanciare la gestione degli scambi commerciali su base multilaterale", sottolinea Giansanti. I dazi aggiuntivi Usa sulle importazioni agroalimentari dalla Ue - si legge nella nota - sono in vigore dall'ottobre 2019 per un controvalore di poco inferiore a 7 miliardi di euro. Per quanto riguarda il made in Italy del settore, si tratta di circa 500 milioni di euro. Gli Stati Uniti sono il primo mercato di sbocco fuori dalla Ue per i prodotti agroalimentari italiani, con un fatturato annuale che sfiora 5 miliardi di euro. (Com)