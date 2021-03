Luiss: alla lectio magistralis della Fondazione Guido Carli confronto su etica e diritto alla felicità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’azione che, ha continuato, deve guardare sempre al benessere collettivo e non a quello del singolo, sebbene trovare tale equilibrio sia “spesso molto complicato”. Ma verso la felicità, secondo la sindaca, ci si sta già muovendo a dispetto dello stato di sconforto derivante dall’emergenza pandemica. “L’economia e le condizioni sociali sono devastate, eppure guardiamo tutti con fiducia al futuro ricostruendo i nostri legami: nessuno lo farebbe senza avere come obiettivo la felicità”, ha affermato, ribadendo la necessità di trasformare tali diritti fondamentali nella base su cui ricostruire “un paese fondato su principi di solidarietà, inclusione e uguaglianza, e che facciano ripartire il lavoro” anche nel quadro del Recovery fund europeo. Una ripresa che, secondo il presidente della Luiss Vincenzo Boccia, passa anche per un’economia “forte, che contribuisce a rendere una società più giusta, aperta e inclusiva”. Ma la felicità non passa solo per il benessere economico, ed è su questo punto che si è soffermato lo stilista e imprenditore Brunello Cucinelli durante la lectio, ricordando come negli ultimi anni si stia “dedicando, presi dal lavoro, troppo poco tempo allo spirito”. “Abbiamo bisogno di tornare ad investire nei grandi ideali della bella politica, della famiglia, della spiritualità e della religione: facciamo in modo che i nostri figli tornino a credere nella speranza, e non nella paura”, ha esortato, aggiungendosi “affascinato dall’idea della ricerca della felicità più che dal diritto”. (segue) (Ems)