Luiss: alla lectio magistralis della Fondazione Guido Carli confronto su etica e diritto alla felicità (3)

- Nato in una famiglia contadina, Cucinelli ha ricordato come l’etica e la dignità del lavoro siano da sempre tratti caratteristici del suo modo di fare impresa. “Siamo un popolo speciale: dobbiamo tornare ad avere fiducia in noi e nello Stato, a renderci orgogliosi e a fare onore alla nostra Italia”, ha concluso. E sull’etica ha ragionato anche Gianni Letta, presidente onorario della Fondazione Guido Carli. In particolare, l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha ripreso i valori invocati da Cucinelli, affermando che “se i ragazzi nascessero al culto di questi valori, ed animati da quella ansia di fare e creare, forse questo Paese potrebbe affrontare molto meglio le sfide del domani”, come il Recovery fund e l’uscita dalla pandemia. Quell’emergenza che ha contribuito, ha continuato, a rendere il concetto di felicità “lontano ed esagerato”, da coniugare “con altri diritti che sono il presupposto per garantire l’interesse e il benessere collettivo”. Sulla felicità come “concetto di dovere nei confronti degli altri” si è infine espressa la vicepresidente della Luiss Paola Severino, che nel suo intervento di chiusura ha ribadito come l’azione pubblica debba “portare benessere ai cittadini”, e come il senso di responsabilità e dell’etica debba dare “speranza e sentimenti positivi”. Questi, secondo l’ex ministro della Giustizia, i doveri “di cui dobbiamo farci carico”. (Ems)