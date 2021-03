Roma: Italia Viva, ragazza aggredita a Villa Gordiani dimostra che proclami sicurezza Municipio V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo la nostra solidarieta' alla giovane aggredita questa mattina a villa Gordiani, fatto gravissimo e oltretutto verificatosi in pieno giorno in uno dei luoghi maggiormente frequentati dagli abitanti del quartiere". E' quanto dichiarano in una nota congiunta Massimo Piccardi, Giulia Candelori Fabrizio Garroni ed Ettore Luttazi rispettivamente membro dell'Assemblea Nazionale, coordinatori municipali del V Municipio di Italia Viva e responsabile Istituzioni e enti locali del coordinamento romano di Italia Viva. "Meno di una settimana fa si é svolto presso Villa de Sanctis il vertice sulla sicurezza in V Municipio, con la partecipazione del Questore e dei Comandanti provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, del Presidente del Municipio Giovanni Boccuzzi. Ancora una volta la vittima è una donna, - proseguono - uno schiaffo ancora più violento a pochi giorni dalla celebrazione dell'8 Marzo, all'interno di una frequentatissima Villa Gordiani, e che riporta alla mente l'odioso episodio della ragazza rapita, tenuta segregata in una baracca e violentata in via Teano nel maggio 2016. Evidentemente, le misure ad 'alto impatto' proclamate in maniera altisonante dal Presidente Boccuzzi nel suddetto vertice, non sono andate oltre la promozione propagandistica del vertice sul proprio profilo Facebook, se quanto deciso in quella sede, non ha avuto alcun effetto deterrente sulla micro e macro criminalità locale. Auspichiamo - concludono Piccardi Candelori Garroni e Luttazi - che sia fatta presto chiarezza su quanto accaduto per assicurare i colpevoli alla giustizia e che vengano prese tutte le misure necessarie affinché le cittadine di questo municipio possano vivere il quartiere in sicurezza assoluta". (Com)