Covid: Fontana, misure adottate ieri hanno scongiurato fascia rossa per Lombardia

- "La Lombardia resta in fascia arancione. Le misure rafforzate adottate ieri, per ora, hanno scongiurato la fascia rossa". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, spiegando che "secondo la valutazione settimanale della Cabina di Regia dell'Istituto Superiore di Sanità, la Lombardia ha parametri da zona arancione. Ma, considerato l’aumento della trasmissione del virus determinato dalla variante inglese, l’organismo ministeriale ha raccomandato alle regioni dove l’incidenza settimanale superi la soglia di 250 casi per 100 mila abitanti, come la nostra, di adottare il massimo livello di mitigazione. Un’iniziativa da me già adottata ieri con la decisione di rafforzare la zona arancione, che risulta assolutamente coerente con la valutazione odierna della Cabina di Regia e che se non intrapresa forse oggi avrebbe costretto la Lombardia a passare in zona rossa". "Ho sempre detto - prosegue il governatore - che occorre trovare un equilibrio tra la sicurezza sanitaria e quella economica. L’ordinanza di ieri va in quella direzione, così come va nella direzione di anticipare e non rincorrere il virus. I nostri esperti hanno ben chiarito, e oggi la valutazione della Cabina di Regia lo ribadisce, che con la presenza di varianti non c’è tempo da perdere. Occorre agire rapidamente. Mi auguro che queste restrizioni possano essere sufficienti per rallentare e frenare la corsa dei contagi, allontanando il rischio della zona rossa. In Conferenza Stato Regioni abbiamo sollecitato il Governo a sbloccare sostegni immediati per le famiglie, come i bonus baby sitting e i congedi parentali". (Rem)